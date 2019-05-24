Холдинг «Пинскдрев» может принять участие в мероприятиях по закупке мебели в организации Новосибирской области и муниципалитета Новосибирска (Россия). Такая информация прозвучала во время бизнес-диалога руководителя отделения посольства Беларуси в Новосибирске Андрея Гасюка, руководства предприятий холдинга «Пинскдрев», руководителей и представителей министерств Новосибирской области, мэрии Новосибирска и районных муниципалитетов, Западно-Сибирской железной дороги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, в ходе встречи состоялась презентация белорусской мебели холдинга.

На базе фирменного магазина ООО Торговый дом «Пинскдрев» в Новосибирске 23 мая открылась гостевая выставка холдинга «Пинскдрев», приуроченная к 10-летнему юбилею работы на новосибирском рынке.