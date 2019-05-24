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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ХОЛДИНГ «ПИНСКДРЕВ» МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЗАКУПКЕ МЕБЕЛИ В ОРГАНИЗАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
16:47 24.05.2019
Холдинг «Пинскдрев» может принять участие в мероприятиях по закупке мебели в организации Новосибирской области и муниципалитета Новосибирска (Россия). Такая информация прозвучала во время бизнес-диалога руководителя отделения посольства Беларуси в Новосибирске Андрея Гасюка, руководства предприятий холдинга «Пинскдрев», руководителей и представителей министерств Новосибирской области, мэрии Новосибирска и районных муниципалитетов, Западно-Сибирской железной дороги.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, в ходе встречи состоялась презентация белорусской мебели холдинга.
На базе фирменного магазина ООО Торговый дом «Пинскдрев» в Новосибирске 23 мая открылась гостевая выставка холдинга «Пинскдрев», приуроченная к 10-летнему юбилею работы на новосибирском рынке.
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