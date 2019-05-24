Делегация Национальной академии наук Беларуси в составе главного ученого секретаря академии Александра Кильчевского и начальника главного управления международного научно-технического сотрудничества аппарата НАН и Владимира Подкопаева приняла участие в заседании Генеральной ассамблеи Ассоциации европейских академий наук (ALLEA), которое прошло в Берне.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, для участия в этом ежегодном мероприятии, которое в текущем году было приурочено к празднованию 25-летия Ассоциации, в Берн прибыло более 60 представителей руководства Академий наук из 32 государств.

В ходе Генеральной ассамблеи ALLEA состоялось рассмотрение отчетов рабочих групп ALLEA, бизнес-плана ассоциации на 2020 г., механизмов участия членов Ассоциации в реализации финансируемых Евросоюзом инициатив SAM и SAPEA и ряд других вопросов функционирования организации.

Александр Кильчевский на заседании представил презентацию «Сохранение биоразнообразия в Европе: взгляд из Беларуси» для инициирования совместного проекта в рамках ALLEA.

В рамках мероприятия состоялась встреча делегации НАН Беларуси с президентом ALLEA, президентом Швейцарской академии наук и искусств Антонио Лоприено, генеральным секретарем ALLEA Матиасом Йохансеном, рядом членов Совета ALLEA. В процессе проведения юбилейной Генеральной ассамблеи ALLEA белорусская делегация провела двусторонние переговоры о сотрудничестве и инициировании новых направлений взаимодействия с представителями руководства Академий наук Австрии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Турции, Венгрии, Сербии, Армении и Молдовы.

Следующее заседание Генеральной ассамблеи ALLEA состоится 3-5 июня 2020 г. в Лондоне на базе Британской академии.

ALLEA – федерация 60 академий наук и искусств из 40 европейских стран (в том числе Беларуси) – на сегодняшний момент является самым влиятельным объединением научных организаций на европейском пространстве. Основные направления работы ALLEA – это организация мероприятий для создания общеевропейского исследовательского пространства, защиты интеллектуальной собственности, освещения проблем и тенденций развития науки в СМИ, а также содействия совершенствованию механизмов управления в научно-техническом секторе.