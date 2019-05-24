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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И БАШКОРТОСТАН ПЛАНИРУЮТ НАЧАТЬ СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕМОНТУ АВТОДОРОГ
13:54 24.05.2019
Делегация Башкортостана во главе с председателем Государственного комитета республики по транспорту и дорожному хозяйству Тимуром Мухаметьяновым во время визита 20-23 мая в Беларусь провела ряд встреч и переговоров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, представители транспортных и дорожных организаций Башкортостана и городского округа Уфы обсудили с заместителем министра транспорта и коммуникаций Беларуси Андреем Ивановым вопросы взаимодействия по вопросам строительства цементобетонных автомобильных дорог, использования пассажирского транспорта и дорожно-строительной техники белорусского производства.
Важной частью визита стало посещение ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», ОАО «Белкоммунмаш», ГП «Белгипродор», а также объектов строящихся автодорог и других.
Стороны рассматривают возможность, уже начиная с 2019 года, начать совместную работу по проектированию, строительству и ремонту автомобильных дорог в Республике Башкортостан. Значительный интерес вызвала и белорусская пассажирская и дорожно-строительная техника, которую башкортостанская сторона рассматривает для использования в Башкортостане.
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