Делегация Башкортостана во главе с председателем Государственного комитета республики по транспорту и дорожному хозяйству Тимуром Мухаметьяновым во время визита 20-23 мая в Беларусь провела ряд встреч и переговоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, представители транспортных и дорожных организаций Башкортостана и городского округа Уфы обсудили с заместителем министра транспорта и коммуникаций Беларуси Андреем Ивановым вопросы взаимодействия по вопросам строительства цементобетонных автомобильных дорог, использования пассажирского транспорта и дорожно-строительной техники белорусского производства.

Важной частью визита стало посещение ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», ОАО «Белкоммунмаш», ГП «Белгипродор», а также объектов строящихся автодорог и других.

Стороны рассматривают возможность, уже начиная с 2019 года, начать совместную работу по проектированию, строительству и ремонту автомобильных дорог в Республике Башкортостан. Значительный интерес вызвала и белорусская пассажирская и дорожно-строительная техника, которую башкортостанская сторона рассматривает для использования в Башкортостане.