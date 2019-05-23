Меморандум о взаимопонимании о реализации программы академических обменов подписан между БГУ и Китайским университетом коммуникаций. Подписи под документом поставили ректор БГУ Андрей Король и проректор по международному сотрудничеству китайского вуза Ли Синьцзюнь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, соглашение будет содействовать развитию научного и образовательного сотрудничества, реализации совместных проектов и мероприятий. В частности, документ предусматривает обмен профессорско-преподавательским составом для прочтения лекций, совместного проведения научных исследований, организацию конференций, круглых столов, взаимный обмен обучающимися, научными публикациями, материалами и учебниками.

Церемония подписания меморандума между белорусским и китайским вузами стала одним из торжественных мероприятий, посвященных Году образования Беларуси в Китае, которые прошли 23 мая в Минской городской ратуше. Участниками знаковых событий стали министр образования Беларуси Игорь Карпенко, заместитель министра образования КНР Тянь Сюэцзюнь, посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, генеральный директор «Белпочты» Владимир Матусевич.

В рамках этих мероприятий руководство министерств образования Беларуси и КНР подписали соглашение между правительствами двух стран о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях.