23 мая 2019 года открылось совместное производство лифтового оборудования: соглашение о сотрудничестве заключили белорусское ОАО «Могилевлифтмаш» и российское АО «Воздухотехника».

«Проект является очередным шагом в развитии промышленной кооперации. Теперь локализация производства новых белорусских лифтов будет осуществлена на площадке московского завода», – заявил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Александр Субботин.

Министр ЕЭК выразил надежду, что в ближайшее время к этому проекту подключатся другие производители лифтового оборудования стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это позволит приступить к проработке вопроса по созданию совместных предприятий, например росийско-казахстанских или российско-белорусских, на территории Армении и Кыргызстана с поэтапным повышением уровня локализации производства.

«Лифтовая отрасль затрагивает повседневную жизнь миллионов граждан стран Союза. Запуск нового производства с плановой мощностью в 5000 лифтов в год на территории России позволит максимально удовлетворить потребности застройщиков, включая программу реновации жилого фонда на справедливой конкурентной основе», – отметил Александр Субботин.

Как сообщает ЕЭК, в мероприятии приняли участие посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко, представители российских и белорусских производителей лифтового оборудования.