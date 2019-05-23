23-24 мая проходит визит посла Беларуси во Вьетнаме Владимира Гошина (по совместительству в Королевстве Камбоджа) в Камбоджу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси во Вьетнаме, в рамках визита 23 мая руководитель белорусской дипмиссии провел переговоры с Текрет Камранг, государственным секретарем Министерства торговли Камбоджи (сопредседателем межправительственного совместного белорусско-камбоджийского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству), и Меас Кимхенгом, заместителем государственного секретаря Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи.

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего белорусско-камбоджийского сотрудничества в гуманитарной и торгово-экономической сферах, включая вопросы наращивания поставок белорусских тракторов, сельхозоборудования, грузовой техники и продукции АПК, взаимодействия на международной арене, расширения договорно-правовой базы.

Отдельное внимание уделено подготовке 3-го заседания межправительственного совместного белорусско-камбоджийского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству в июле 2019 г.