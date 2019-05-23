|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.05.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В ИЮЛЕ ПРОЙДЕТ 3-Е ЗАСЕДАНИЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОВМЕСТНОГО БЕЛОРУССКО-КАМБОДЖИЙСКОГО КОМИТЕТА ПО ТОРГОВОМУ И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
09:12 24.05.2019
23-24 мая проходит визит посла Беларуси во Вьетнаме Владимира Гошина (по совместительству в Королевстве Камбоджа) в Камбоджу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси во Вьетнаме, в рамках визита 23 мая руководитель белорусской дипмиссии провел переговоры с Текрет Камранг, государственным секретарем Министерства торговли Камбоджи (сопредседателем межправительственного совместного белорусско-камбоджийского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству), и Меас Кимхенгом, заместителем государственного секретаря Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи.
Обсуждены актуальные вопросы двустороннего белорусско-камбоджийского сотрудничества в гуманитарной и торгово-экономической сферах, включая вопросы наращивания поставок белорусских тракторов, сельхозоборудования, грузовой техники и продукции АПК, взаимодействия на международной арене, расширения договорно-правовой базы.
Отдельное внимание уделено подготовке 3-го заседания межправительственного совместного белорусско-камбоджийского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству в июле 2019 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.05.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 23.05.2019
Курсы в банках
на 24.05.2019
Конвертация в банках
на 24.05.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте