ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.05.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В ИЮЛЕ ПРОЙДЕТ 3-Е ЗАСЕДАНИЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОВМЕСТНОГО БЕЛОРУССКО-КАМБОДЖИЙСКОГО КОМИТЕТА ПО ТОРГОВОМУ И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
09:12 24.05.2019

23-24 мая проходит визит посла Беларуси во Вьетнаме Владимира Гошина (по совместительству в Королевстве Камбоджа) в Камбоджу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси во Вьетнаме, в рамках визита 23 мая руководитель белорусской дипмиссии провел переговоры с Текрет Камранг, государственным секретарем Министерства торговли Камбоджи (сопредседателем межправительственного совместного белорусско-камбоджийского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству), и Меас Кимхенгом, заместителем государственного секретаря Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи.

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего белорусско-камбоджийского сотрудничества в гуманитарной и торгово-экономической сферах, включая вопросы наращивания поставок белорусских тракторов, сельхозоборудования, грузовой техники и продукции АПК, взаимодействия на международной арене, расширения договорно-правовой базы.

Отдельное внимание уделено подготовке 3-го заседания межправительственного совместного белорусско-камбоджийского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству в июле 2019 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.05.2019
валюта курс
EUR 2.3158
USD 2.0797
RUB 3.2244
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.05.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3158 -0.0002
USD 2.0797 +0.004
RUB 3.2244 +0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3200 2.3270
USD 2.0780 2.0820
RUB 3.2100 3.2200
подробнее

Конвертация в банках
на 24.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1140 1.1200
EUR/RUB 72.0500 72.5000
USD/RUB 64.6000 65.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте