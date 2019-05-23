|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.05.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И ПОЛЬШИ В СФЕРЕ СБОРА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ БУДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ НА СЕМИНАРЕ В МИНСКЕ
16:25 23.05.2019
Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси 30 мая проведет семинар «Организация сбора отходов производства и потребления, их переработки и использования. Опыт Польши и Беларуси. Возможности сотрудничества».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМиКЦ, на мероприятии будут обсуждаться вопросы в области управления отходами в Беларуси и ЕС. Запланировано выступление как белорусских, так и зарубежных экспертов, представителей профильных министерств Беларуси и Польши, а также деловых кругов.
Участники семинара смогут ознакомиться с национальной стратегией по обращению с отходами и вторичными материальными ресурсами в Беларуси, технологиями для обеспечения экологической безопасности нашей страны, а также польским опытом в сфере обращения с отходами в больших городах. Будут рассмотрены возможные направления польско-белорусского сотрудничества и инвестиционных проектов в данной сфере. Пройдут переговоры в формате B2B.
Соорганизаторами семинара выступили посольство Польши в Беларуси и ассоциация «Белэкоресурсы». Мероприятие состоится также при содействии Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Польши, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, Национального фонда охраны окружающей среды и водного хозяйства Польши и международной юридической компании «Арцингер и партнеры».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.05.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 23.05.2019
Курсы в банках
на 23.05.2019
Конвертация в банках
на 23.05.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте