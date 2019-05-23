Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси 30 мая проведет семинар «Организация сбора отходов производства и потребления, их переработки и использования. Опыт Польши и Беларуси. Возможности сотрудничества».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМиКЦ, на мероприятии будут обсуждаться вопросы в области управления отходами в Беларуси и ЕС. Запланировано выступление как белорусских, так и зарубежных экспертов, представителей профильных министерств Беларуси и Польши, а также деловых кругов.

Участники семинара смогут ознакомиться с национальной стратегией по обращению с отходами и вторичными материальными ресурсами в Беларуси, технологиями для обеспечения экологической безопасности нашей страны, а также польским опытом в сфере обращения с отходами в больших городах. Будут рассмотрены возможные направления польско-белорусского сотрудничества и инвестиционных проектов в данной сфере. Пройдут переговоры в формате B2B.

Соорганизаторами семинара выступили посольство Польши в Беларуси и ассоциация «Белэкоресурсы». Мероприятие состоится также при содействии Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Польши, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, Национального фонда охраны окружающей среды и водного хозяйства Польши и международной юридической компании «Арцингер и партнеры».