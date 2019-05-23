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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И УКРАИНА ОБУСТРАИВАЮТ ГРАНИЦУ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
15:29 23.05.2019

Беларусь и Украина продолжают работы по вынесению общей государственной границы с карты на местность на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, демаркация белорусско-украинской государственной границы является одной из самых трудоемких. Около 250 км государственного рубежа проходят по заболоченной местности, около 200 км – по бровкам мелиоративных каналов, более 120 км – по местности, подвергшейся радиоактивному заражению в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике.

По словам начальника управления делимитации и демаркации государственной границы Госпогранкомитета полковник Владимира Коваленко, на данный момент на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника уже вынесено на местность около 41 км границы и определены места установки пограничных знаков. Работы на этом участке планируется завершить до конца года.

Протяженность государственного рубежа на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника составляет около 120 км, а внешнего периметра заповедника, за исключением границы с Украиной – более 260 км. Охраняют ее на загрязненной территории недавно созданные специальные подразделения.

Одно из них – пограничный пост «Наровля» Мозырского погранотряда, который приступил к выполнению задач в ноябре 2018 года. Его участок ответственности – более 60 км. В штате подразделения – исключительно военнослужащие, проходящие службу по контракту, которые дали письменное согласие охранять границу на территории заповедника. С ними проведены специальные обучающие курсы по специфике службы на территории, подвергнутой радиоактивному загрязнению. Сотрудники пограничного поста «Наровля» охраняют границу дистанционно, выезжая на загрязненную территорию исключительно для задержания нарушителей законодательства. Подразделение оснащено специальной техникой, защитной одеждой, респираторами, индивидуальными дозиметрами, приборами радиационного контроля. После выполнения задач на территории ПГРЭЗ техника, снаряжение и специальная одежда подвергается дозиметрическому контролю и дезактивации, а военнослужащие – санитарной обработке.

За последние 3 года на территории заповедника задержано 16 нарушителей границы, 6 нарушителей режима границы и 51 нарушитель пограничного режима.
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