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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВОПРОСЫ БЕЛОРУССКО-ФРАНЦУЗСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В ПАРИЖЕ
14:23 23.05.2019

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко в рамках визита 20-22 мая во Францию провел ряд встреч и переговоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, состоялись встречи О. Кравченко в МИД Франции. В ходе беседы с государственным секретарем Жаном Батистом Лемуаном обсуждены вопросы белорусско-французского экономического сотрудничества.

Особое внимание уделено выполнению протокола третьего заседания Совместной экономической комиссии (Минск, 26 октября 2018 г.), сопредседателями которой являются О.Кравченко и Ж-Б.Лемуан. Рассмотрены ход реализации в Беларуси инвестиционных проектов с участием французских компаний и перспективы расширения контактов между представителями деловых кругов обеих стран. Собеседники также обменялись мнениями по вопросам международной политики и региональной безопасности.

На встрече с заместителем генерального директора по политическим вопросам и безопасности Эриком Даноном рассмотрены перспективы развития многостороннего сотрудничества, взаимодействия Беларуси с Европейским союзом, в том числе по линии «Восточного партнерства», вопросы международной и региональной безопасности.

Двустороннее сотрудничество было подробно обсуждено в рамках белорусско-французских политических консультаций с участием делегаций сторон под руководством О.Кравченко и заместителя директора департамента континентальной Европы Николя де Лакосты.

Стороны также согласовали шаги, направленные на активизацию диалога в области политики, культуры и образования.

В этот же день О.Кравченко провел совместную встречу с делегациями министерств иностранных дел Германии и Франции, на которой были рассмотрены перспективы развития трехстороннего взаимодействия, диалога по линии Беларусь – ЕС, ситуация в регионе, а также наиболее актуальные вопросы международной повестки дня.

Французскую делегацию возглавил Николя де Лакост, германскую – Уполномоченный МИД ФРГ по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Михаэль Зиберт, с которым заместитель Министра иностранных дел Беларуси также обсудил вопросы двустороннего белорусско-германского взаимодействия.

На встрече О.Кравченко с директором департамента международного сотрудничества Министерства вооруженных сил Франции Алис Гиттон рассмотрены вопросы белорусско-французского сотрудничества в области международной безопасности.

21 мая во Французском институте международных отношений (ИФРИ) было организовано аналитическое мероприятие по Беларуси.

ИФРИ является одним из ведущих в мире независимых центров исследований и общественных дебатов в области актуальных международных вопросов и глобального управления. Деятельность института ориентирована на руководителей в сфере политики и экономики, экспертные и академические круги.

В ходе своего выступления на семинаре О.Кравченко подробно представил информацию о Беларуси, приоритетах ее внешней и внутренней политики, в том числе в контексте геополитических процессов, а также роли нашей страны в укреплении региональной безопасности.

В мероприятии приняли участие представители парламента, МИД и Минобороны, аналитических, экспертных и деловых кругов Франции, ведущих французских СМИ.

Ситуация в европейском регионе и отношения Беларуси с ведущими международными партнерами были обсуждены в ходе встречи заместителя Министра иностранных дел с директором ИФРИ Тома Гомаром.

В рамках концерта классической музыки, организованного 22 мая в Посольстве Беларуси во Франции в рамках III «Белорусских музыкальных сезонов во Франции», О.Кравченко провел беседы с первым заместителем Президента Национальной Ассамблеи Франции Кароль Бюно-Бонар, сенатором Мари Мерсье и депутатом Кристофом Бланше.
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