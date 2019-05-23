Беларусь ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана и предлагает активизировать работу в этом направлении. Об этом Александр Лукашенко заявил 23 мая на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым.

"Вы знаете, что мы сейчас занялись диверсификацией поставок углеводородного сырья. Мы имеем несколько точек соприкосновения и ведем переговоры по поставкам нефти в Беларусь из других источников. В этом году мы в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть. В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь. Думаю, этот вопрос мы можем решить. Он лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана (здесь проблем нет), но и России по транзиту. Россия - член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана", - сказал Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он обратил внимание, что в торгово-экономических отношениях между Беларусью и Казахстаном особых проблем нет.

"Есть определенный дисбаланс в торговле в сторону Беларуси, но вы должны знать, что в Казахстане производят массу товаров, которые нам очень нужны. Начиная от хлопка и заканчивая металлами. Мы готовы, как это было в советские времена, закупать у вас зерно (у вас большие излишки, они будут всегда). Поэтому урегулировать баланс в торговле не является проблемой. Думаю, что надо поручить нашей межправительственной комиссии заняться этими вопросами", - отметил Лукашенко.

Он также отметил, что планирует провести встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым главой этой страны Нурсултаном Назарбаевым во время визита в Нур-Султан для участия в саммите ЕАЭС.

"Я думаю, несмотря на то, что у нас союзное мероприятие в рамках ЕАЭС в Нур-Султане, нам удастся и с вашим президентом и с первым президентом Казахстана переговорить о дальнейших путях нашего сотрудничества", - сказал Александр Лукашенко.

В свою очередь Ермухамет Ертысбаев высказал пожелание о необходимости более сбалансированного товарооборота между Беларусью и Казахстаном.

"Хотели бы, конечно, товарооборот изменить, потому что у нас сейчас резко отрицательное сальдо - почти $700 млн. Кстати, сейчас уже практически все готово. Я и с Премьер-министром Румасом встречался, и с первым вице-премьером Турчиным. Беларусь готова сейчас покупать нелегированную сталь, металлический лом, цветные металлы", - добавил дипломат.