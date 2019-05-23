Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» и Свободная зона Пирот (Сербия) 22 мая заключили меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Парке, документ предусматривает расширение сотрудничества между парком и Свободной зоной Пирот, обмен опытом, продвижение среди инвесторов в различных странах.

Глава администрации индустриального парка Александр Ярошенко отметил важность заключения такого меморандума, который будет способствовать дальнейшему развитию и привлечению инвестиций как в «Великий камень», так и в Свободную зону Пирот.

Свободная зона Пирот создана в 1998 году, сейчас она насчитывает 100 компаний, а товарооборот составляет 1 миллиард евро. Во время визита в индустриальный парк гости из Сербии познакомились с его историей и развитием, условиями ведения бизнеса, ходом строительства инфраструктуры, а также посетили центр комплексного обслуживания компаний «Одна станция».