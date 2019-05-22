Посол Беларуси в Египте Сергей Рачков 22 мая посетил тепличное хозяйство и производственную линию по сортировке и упаковке овощей Национальной организации по защищенному земледелию Вооруженных сил Египта, созданные в рамках Национальной программы строительства парниковых комплексов в районе Эль-Ашир-мин-Рамадан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Египте, посол ознакомился с работой парникового хозяйства и производственной линии, а также с применяемыми технологиями, включая тракторы «Беларус», поставленные ОАО «Минский тракторный завод», и высоко оценил достижения египетской стороны в сфере развития парниковых комплексов.

Состоялась встреча с руководством Агентства по национальным проектам и Национальной организации по защищенному земледелию Вооруженных сил Египта. Обсуждены перспективы расширения участия белорусской стороны в Национальной программе создания парниковых комплексов путем предоставления технологий строительства теплиц, поставок сельскохозяйственной, дорожно-строительной техники, изучения возможностей экспорта продукции египетских парниковых хозяйств в Беларусь.

Достигнуты договоренности об осуществлении в ближайшее время новых поставок тракторов «Беларус» для использования в египетских теплицах.