ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.05.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ ГАМБУРГА В ИЮНЕ ПОСЕТЯТ БЕЛАРУСЬ
10:24 23.05.2019

Посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко в ходе визита 21 мая в Гамбург, имеющий статус федеральной земли ФРГ, провел встречи с государственным советником, уполномоченной Сената Гамбурга при Федерации, Европейском союзе и по внешним связям Аннетой Таббара и уполномоченным по внешним связям Торговой палаты Гамбурга Робертом Лоренцем-Мейером.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, во время встреч посол проинформировал о политическом и социально-экономическом развитии Беларуси, представил инвестиционный и туристический потенциал страны.

Стороны обсудили возможности активизации сотрудничества между Беларусью и Гамбургом. Отдельное внимание было уделено вопросу развития взаимодействия по использованию торгово-экономического и транзитного потенциала Беларуси и Гамбурга, а также планируемому визиту представителей деловых кругов Гамбурга в Беларусь в июне 2019 г.

В ходе пребывания в Гамбурге Д. Сидоренко также провел беседу с депутатом Европейского парламента, спикером по вопросам внешней политики социал-демократической фракции Кнутом Флекенштайном для обмена мнениями по тематике белорусско-европейских отношений и ситуации в регионе.

Визит был организован при поддержке Почетного консула Республики Беларусь в Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне Рене Шрёдера.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.05.2019
валюта курс
EUR 2.3160
USD 2.0757
RUB 3.2234
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.05.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3160 +0.0018
USD 2.0757 -0.0002
RUB 3.2234 +0.008
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3150 2.3200
USD 2.0770 2.0800
RUB 3.2170 3.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 23.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1120 1.1170
EUR/RUB 71.7000 72.2000
USD/RUB 64.3000 64.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте