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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ ГАМБУРГА В ИЮНЕ ПОСЕТЯТ БЕЛАРУСЬ
10:24 23.05.2019
Посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко в ходе визита 21 мая в Гамбург, имеющий статус федеральной земли ФРГ, провел встречи с государственным советником, уполномоченной Сената Гамбурга при Федерации, Европейском союзе и по внешним связям Аннетой Таббара и уполномоченным по внешним связям Торговой палаты Гамбурга Робертом Лоренцем-Мейером.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, во время встреч посол проинформировал о политическом и социально-экономическом развитии Беларуси, представил инвестиционный и туристический потенциал страны.
Стороны обсудили возможности активизации сотрудничества между Беларусью и Гамбургом. Отдельное внимание было уделено вопросу развития взаимодействия по использованию торгово-экономического и транзитного потенциала Беларуси и Гамбурга, а также планируемому визиту представителей деловых кругов Гамбурга в Беларусь в июне 2019 г.
В ходе пребывания в Гамбурге Д. Сидоренко также провел беседу с депутатом Европейского парламента, спикером по вопросам внешней политики социал-демократической фракции Кнутом Флекенштайном для обмена мнениями по тематике белорусско-европейских отношений и ситуации в регионе.
Визит был организован при поддержке Почетного консула Республики Беларусь в Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне Рене Шрёдера.
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