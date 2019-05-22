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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОВМИН ОДОБРИЛ ПРОЕКТ МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И КНР О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ОБ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЯХ
09:07 23.05.2019
Постановлением Совета министров № 312 от 21 мая 2019 года одобрен проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Китайской Народной Республики о взаимном признании документов об образовании и документов об ученых степенях в качестве основы для проведения переговоров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на проведение переговоров по проекту соглашения и на его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено Министерство образования.
Постановление принято в соответствии с Законом Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З ”О международных договорах Республики Беларусь“ и вступает в силу со дня его принятия.
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