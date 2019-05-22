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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ ХОКИМИЯТА ТАШКЕНТА ИЗУЧАЕТ ОПЫТ СОЗДАНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В БЕЛАРУСИ
14:53 22.05.2019
Делегация хокимията Ташкента (Узбекистан), в состав которой вошли также специалисты ГП «Землеустройства и кадастра недвижимости Ташкента», посещает РУП «Проектный институт «Белгипрозем».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, гости ознакомились с основными направлениями использования земельно-информационных систем в Беларуси, и, в частности, работой Геопортала ЗИС от момента его создания до процесса развития и дальнейших перспектив использования.
Делегация также посетила ГП «БелПСХАГИ», где в процессе ознакомления с деятельностью предприятия была представлена подробная информация об использовании предприятием данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для создания и обновления информационных систем и Геопортала ЗИС.
Сегодня делегация из Узбекистана находится в Гомеле. Гости ознакомятся с работой предприятия «Гомельгипрозем» и изучат его опыт взаимодействия с местными исполнительными комитетами в сфере охраны и использования земель посредством Геопортала ЗИС.
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