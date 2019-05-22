Делегация хокимията Ташкента (Узбекистан), в состав которой вошли также специалисты ГП «Землеустройства и кадастра недвижимости Ташкента», посещает РУП «Проектный институт «Белгипрозем».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, гости ознакомились с основными направлениями использования земельно-информационных систем в Беларуси, и, в частности, работой Геопортала ЗИС от момента его создания до процесса развития и дальнейших перспектив использования.

Делегация также посетила ГП «БелПСХАГИ», где в процессе ознакомления с деятельностью предприятия была представлена подробная информация об использовании предприятием данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для создания и обновления информационных систем и Геопортала ЗИС.

Сегодня делегация из Узбекистана находится в Гомеле. Гости ознакомятся с работой предприятия «Гомельгипрозем» и изучат его опыт взаимодействия с местными исполнительными комитетами в сфере охраны и использования земель посредством Геопортала ЗИС.