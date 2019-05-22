Сегодня Белорусский государственный технологический университет подписал договор о сотрудничестве с российским технопарком "Сколково".

Российскую сторону представляли генеральный директор технопарка Ренат Батыров и старший вице-президент фонда "Сколково" по инвестициям Кирилл Каем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования Беларуси, договор предусматривает использование научно-технического оборудования БГТУ для проведения стартапов студентами, магистрантами и учеными стран СНГ. Став резидентом "Сколково", университет получает возможность продемонстрировать наличие высококвалифицированных научных сотрудников и уникальное оборудование, установить перспективные контакты и реализовать инвестиционные проекты.

Заключение договора – результат тесного взаимодействия университета с технопарком и представительством Россотрудничества в Республике Беларусь.

Технопарк "Сколково" предоставляет место и необходимый сервис для инновационных компаний, чтобы они успешно развивали свои технологические активы и корпоративную структуру. В настоящее время в нем 250 резидентов.