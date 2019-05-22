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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БГТУ ПОЛУЧИЛ АККРЕДИТАЦИЮ В КАЧЕСТВЕ ОПЕРАТОРА ЦЕНТРА КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОПАРКА "СКОЛКОВО"
14:21 22.05.2019
Сегодня Белорусский государственный технологический университет подписал договор о сотрудничестве с российским технопарком "Сколково".
Российскую сторону представляли генеральный директор технопарка Ренат Батыров и старший вице-президент фонда "Сколково" по инвестициям Кирилл Каем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования Беларуси, договор предусматривает использование научно-технического оборудования БГТУ для проведения стартапов студентами, магистрантами и учеными стран СНГ. Став резидентом "Сколково", университет получает возможность продемонстрировать наличие высококвалифицированных научных сотрудников и уникальное оборудование, установить перспективные контакты и реализовать инвестиционные проекты.
Заключение договора – результат тесного взаимодействия университета с технопарком и представительством Россотрудничества в Республике Беларусь.
Технопарк "Сколково" предоставляет место и необходимый сервис для инновационных компаний, чтобы они успешно развивали свои технологические активы и корпоративную структуру. В настоящее время в нем 250 резидентов.
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