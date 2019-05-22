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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ИЗУЧАЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
13:55 22.05.2019

Белорусская делегация ознакомилась с международным опытом работы с персональными данными в ходе пребывания 13-14 мая в Страсбурге (Франция).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, визит направлен на дальнейшее совершенствование законодательства о персональных данных, в том числе разрабатываемого в соответствии с пунктом 24 Плана подготовки законопроектов на 2019 год, утвержденного указом №4 от 4 января 2019 г., проекта закона «О персональных данных».

В качестве основных мероприятий визита можно отметить презентацию результатов экспертизы законопроекта о персональных данных, подготовленной экспертами Совета Европы, на предмет согласованности данного законопроекта с положениями Конвенции Совета Европы №108 «О защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера».

Эксперты Совета Европы высказали ряд замечаний и предложений по законопроекту о персональных данных, где отмечались различные подходы к регламентации персональных данных по сравнению с Конвенцией №108. В свою очередь белорусская сторона отметила, что Конвенция №108 содержит большое количество весьма широких, обобщенных, оценочных формулировок, что затрудняет их буквальную инкорпорацию в отечественное законодательство.

По итогам обсуждения стороны пришли к выводу, что такие позиции законопроекта о персональных данных, как принципы обработки персональных данных, права субъектов персональных данных, статус специализированного органа по защите персональных данных, необходимо максимально унифицировать с Конвенцией Совета Европы №108.

Кроме того, серьезный интерес представляло ознакомление с судебной практикой Европейского суда по правам человека по делам, связанным с защитой персональных данных.

В состав белорусской делегации входили представители Администрации президента, Государственного секретариата Совета безопасности, Оперативно-аналитического центра при президенте, Национального центра законодательства и правовых исследований, министерств внутренних дел, образования, связи и информатизации, юстиции.
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