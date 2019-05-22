ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.05.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОПЫТ БЕЛАРУСИ В ОБЛАСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА СЕМИНАРЕ В КИШИНЕВЕ
12:48 22.05.2019

Опыт Беларуси в области планирования землепользования будет представлен на семинаре по планированию землепользования и промышленной безопасности для Восточной Европы и Кавказа, который проходит 22-24 мая в Кишиневе (Молдова).

Беларусь на семинаре представляют заместитель генерального директора Национального кадастрового агентства Денис Жуков и начальник управления геонформационных систем НКА Марина Литрееева.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, цель семинара – предоставить странам Восточной Европы и Кавказа платформу для обмена опытом и образцами передовой практики в координации своих процедур планирования землепользования и промышленной безопасности и для поддержки сотрудничества между профильными экспертами с целью предотвращения промышленных аварий, в том числе и в трансграничном контексте.

Участники Субрегионального семинара по планированию землепользования и промышленной безопасности для Восточной Европы и Кавказа обсудят проблемы и возможности для улучшения координации и сотрудничества в сфере планирования землепользования и промышленной безопасности; ознакомятся с мировым опытом в области планирования и контроля землепользования, а также аспектами трансграничного сотрудничества для Целей устойчивого развития.

Странами-бенефициарами семинара являются Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина. Организаторами мероприятия выступают Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и Комитет ЕЭК ООН по жилищному хозяйству и землепользованию в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды Молдовы и при поддержке Конвенции Эспоо ЕЭК ООН/Протокола о СЭО и правительства Фландрии (Бельгия).

Мероприятие является результатом итогов семинара по планированию землепользования и промышленной безопасности, состоявшегося в Мехелене (Бельгия) 16-17 мая 2018 года.

Семинар направлен на улучшение понимания и применения следующих инструментов и рамочных программ:

Конвенция ЕЭК ООН по промышленным авариям, с особым фокусом на статью 7 о планировании землепользования и принятия решений о размещении;

Женевская хартия ООН об устойчивом жилищном хозяйстве;

прочие соответствующие правовые документы, такие как Конвенция ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и ее Протокол по стратегической экологической оценке;

Руководство ЕЭК ООН по вопросам планирования землепользования, размещения объектов, на которых осуществляется опасная деятельность, и связанным с ними аспектам безопасности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2019
валюта курс
EUR 2.3142
USD 2.0759
RUB 3.2154
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.05.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3160 +0.0018
USD 2.0757 -0.0002
RUB 3.2234 +0.008
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3150 2.3180
USD 2.0750 2.0770
RUB 3.2210 3.2250
подробнее

Конвертация в банках
на 22.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1150 1.1180
EUR/RUB 71.5000 71.9800
USD/RUB 64.2000 64.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте