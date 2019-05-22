Опыт Беларуси в области планирования землепользования будет представлен на семинаре по планированию землепользования и промышленной безопасности для Восточной Европы и Кавказа, который проходит 22-24 мая в Кишиневе (Молдова).

Беларусь на семинаре представляют заместитель генерального директора Национального кадастрового агентства Денис Жуков и начальник управления геонформационных систем НКА Марина Литрееева.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, цель семинара – предоставить странам Восточной Европы и Кавказа платформу для обмена опытом и образцами передовой практики в координации своих процедур планирования землепользования и промышленной безопасности и для поддержки сотрудничества между профильными экспертами с целью предотвращения промышленных аварий, в том числе и в трансграничном контексте.

Участники Субрегионального семинара по планированию землепользования и промышленной безопасности для Восточной Европы и Кавказа обсудят проблемы и возможности для улучшения координации и сотрудничества в сфере планирования землепользования и промышленной безопасности; ознакомятся с мировым опытом в области планирования и контроля землепользования, а также аспектами трансграничного сотрудничества для Целей устойчивого развития.

Странами-бенефициарами семинара являются Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина. Организаторами мероприятия выступают Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и Комитет ЕЭК ООН по жилищному хозяйству и землепользованию в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды Молдовы и при поддержке Конвенции Эспоо ЕЭК ООН/Протокола о СЭО и правительства Фландрии (Бельгия).

Мероприятие является результатом итогов семинара по планированию землепользования и промышленной безопасности, состоявшегося в Мехелене (Бельгия) 16-17 мая 2018 года.

Семинар направлен на улучшение понимания и применения следующих инструментов и рамочных программ:

Конвенция ЕЭК ООН по промышленным авариям, с особым фокусом на статью 7 о планировании землепользования и принятия решений о размещении;

Женевская хартия ООН об устойчивом жилищном хозяйстве;

прочие соответствующие правовые документы, такие как Конвенция ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и ее Протокол по стратегической экологической оценке;

Руководство ЕЭК ООН по вопросам планирования землепользования, размещения объектов, на которых осуществляется опасная деятельность, и связанным с ними аспектам безопасности.