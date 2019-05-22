МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ ОБСУЖДАЕТ С РУКОВОДСТВОМ ЭСТОНСКОГО ПОРТА СИЛЛАМЯЭ ПЕРСПЕКТИВЫ НАРАЩИВАНИЯ ЭКСПОРТА

11:42 22.05.2019 Посол Беларуси в Эстонии Вячеслав Качанов обсудил с председателем совета директоров АО «Порт Силламяэ» Тийтом Вяхи и представителями руководства эстонского порта перспективы наращивания белорусского экспорта через порт. Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Эстонии, на состоявшейся 21 мая встрече рассмотрены также вопросы подключения эстонского бизнеса к реализации белорусско-китайских проектов, в том числе на базе индустриального парка «Великий камень».