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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ОБСУЖДАЕТ С РУКОВОДСТВОМ ЭСТОНСКОГО ПОРТА СИЛЛАМЯЭ ПЕРСПЕКТИВЫ НАРАЩИВАНИЯ ЭКСПОРТА
11:42 22.05.2019
Посол Беларуси в Эстонии Вячеслав Качанов обсудил с председателем совета директоров АО «Порт Силламяэ» Тийтом Вяхи и представителями руководства эстонского порта перспективы наращивания белорусского экспорта через порт.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Эстонии, на состоявшейся 21 мая встрече рассмотрены также вопросы подключения эстонского бизнеса к реализации белорусско-китайских проектов, в том числе на базе индустриального парка «Великий камень».
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