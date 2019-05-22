Визитной карточкой здравоохранения Беларуси стали высокие технологии. Об этом заявил министр здравоохранения республики Валерий Малашко, выступая на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

По его словам, речь идет как о клеточных и биомедицинских технологиях, так и о трансплантологии, кардиохирургии, онкогематологии – это далеко не весь перечень направлений, где успехи белорусов признаны мировым медицинским сообществом.

Выступая с высокой трибуны руководитель ведомства подчеркнул, что «основной задачей белорусского здравоохранения, было, есть и будет обеспечение доступности, надлежащего качества и удовлетворенности пациентов медицинской помощью. При стремительном развитии технологий - эти понятия динамичны».

Валерий Малашко рассказал, что исходя из государственных расходов на здравоохранение в расчете на одного жителя, населению предоставляются все виды медицинской помощи – первичная, специализированная, высокотехнологичная, паллиативная и медико-социальная. При этом здравоохранение является эффективным, что подтверждается высокой позицией в рейтинге агентства Блюмберг.

«Мы сохраняем лидирующие позиции в мировых рейтингах стран с самым низким показателем младенческой и материнской смертности, по доступности медицинской помощи населению. Благодаря показателям системы здравоохранения по Индексу человеческого развития в 2018 году Беларусь вошла в группу стран с самым высоким уровнем развития», - отметил он.

По словам министра, «к 2021 году мы завершим переход первичного звена к врачу общей практики, оснастим их рабочие места необходимым оборудованием. Ведь первичное звено - самое эффективное направление деятельности. Мы изменяем формат работы поликлиник – посредством внедрения проекта «Заботливая поликлиника», командного метода работы, ориентации на комплексное, интегрированное и ориентированное на пациента оказание медицинских услуг».

Министр рассказал, что для повышения эффективности профилактических мероприятий, направленных на управление неинфекционными заболеваниями, Беларусь реализует ряд скрининговых онкологических программ. И с этой целью создаются 26 межрайонных скрининговых центров. Также вводится «единый день здоровья», предоставляемый нанимателем работнику для прохождения профилактических мероприятий. Внедряются программы активного долголетия, создается здоровьесберегающая среда. Сегодня инициатива «Здоровые города и поселки» получила статус масштабного государственного проекта. «Итогом нашей работы станет формирование устойчивой первичной медицинской помощи, позволяющей получать демографические дивиденды», - уверен Валерий Малашко.

Кроме того, в республике идет развитие фармацевтической отрасли с высокорентабельными производствами, соответствующими международным стандартам, Надлежащей производственной практики. Создаются условия для расширения доступа наших граждан к качественным, недорогим, эффективным лекарственным препаратам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, опыт Республики Беларусь был представлен в ноябре 2018 года на Втором Региональном совещании по расширению доступа к качественным и недорогим лекарственным средствам пациентам в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии, которое было организовано совместно с ЮНЭЙДС, ВОЗ и Глобальным Фондом. В ходе совещания выработана совместная позиция по расширению доступа к лекарственным средствам для лечения ВИЧ, туберкулеза и гепатита С через призму реализации Целей в области устойчивого развития.

Валерий Малашко в своем докладе отметил, что Беларусь, как и другие Европейские страны, вступила на путь цифровой трансформации экономики. В стране создается Национальная система электронного здравоохранения. «Внедрение цифровых технологий в медицину – это своеобразная революция и для медицинских работников, и для пациентов. В эпоху глобализации мы идем к стиранию границ. Мы рассматриваем электронное здравоохранение не только как часть цифровой экономики страны, но и как часть системы электронного здравоохранения других стран», - сказал министр.

Валерий Малашко пригласил коллег в Минск, напомнив при этом, что этим летом Белорусская столица принимает Вторые Европейские игры.

«Мы готовы и дальше поддерживать ВОЗ во всех политиках, стратегиях, реформах по эффективной реализации Повестки дня в области устойчивого развития. Членство Республики Беларусь в Исполнительном комитете ВОЗ позволит продвигать в жизнь глобальные инициативы и принципиальные решения Всемирной Ассамблеи здравоохранения, стремясь к улучшению здоровья и благополучия для всех жителей Европейского региона ВОЗ», - резюмировал Валерий Малашко.