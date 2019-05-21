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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАЦИОНАЛЬНОЕ КАДАСТРОВОЕ АГЕНТСТВО ПОДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ МАССОВОЙ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ С НАЦИОНАЛЬНОЙ ЗЕМЕЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ШВЕЦИИ
17:11 21.05.2019
В рамках проекта «Совершенствование системы управления земельными ресурсами и городским развитием в Республике Беларусь с использованием современных методов и технологий» Национальное кадастровое агентство Госкомимущества посещают специалисты Национальной земельной службы Швеции Lantmaterie.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, встречи в НКА проходят с 21 по 24 мая.
Специалисты Lantmateriet выступят с докладами на следующие темы: «Принципиальные этапы Lantmateriet (реальные и формальные) в процессе определения кадастровой стоимости. Специалисты, принимающие участие в процессе кадастровой оценки, роли, степень вовлеченности, временные сроки их участия»; «Нормативная база массовой оценки в Швеции, уровни законодательного регулирования, актуализация законодательных актов»; «Взаимодействие с иными службами, ведомствами, министерствами, муниципалитетами и т.д.»; «Система контроля качества в Lantmateriet, проверка выполненных работ, система выявления человеческих ошибок».
Специалисты НКА, в свою очередь, поделятся со шведскими коллегами информацией о результатах кадастровой оценки земель по виду функционального использования земель «производственно-складская зона»; массовой оценке объектов недвижимого имущества Советского района Минска, Кобрина и Кобринского района (этапы работ, ресурсы, организация процесса оценки).
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