|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.05.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И АГЕНТСТВОМ ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ США
14:49 21.05.2019
21 мая в Минске состоялась церемония подписания меморандумов о сотрудничестве между Беларусью и Агентством по борьбе с наркотиками Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки (DEA), которую открыл заместитель Министра иностранных дел Евгений Шестаков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, с белорусской стороны меморандумы подписали заместитель председателя Государственного пограничного комитета Игорь Печень, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Александр Богдевич, первый заместитель министра внутренних дел – начальник криминальной милиции Иван Подгурский и первый заместитель председателя Следственного комитета Алексей Волков.
С американской стороны документы подписал региональный директор Агентства по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США Уильям Уоррен-младший.
В мероприятии приняли участие Временный поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур, представители республиканских органов государственного управления, сотрудники страновых офисов DEA и посольства США в Минске.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 21.05.2019
Курсы в банках
на 21.05.2019
Конвертация в банках
на 21.05.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте