21 мая в Минске состоялась церемония подписания меморандумов о сотрудничестве между Беларусью и Агентством по борьбе с наркотиками Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки (DEA), которую открыл заместитель Министра иностранных дел Евгений Шестаков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, с белорусской стороны меморандумы подписали заместитель председателя Государственного пограничного комитета Игорь Печень, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Александр Богдевич, первый заместитель министра внутренних дел – начальник криминальной милиции Иван Подгурский и первый заместитель председателя Следственного комитета Алексей Волков.

С американской стороны документы подписал региональный директор Агентства по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США Уильям Уоррен-младший.

В мероприятии приняли участие Временный поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур, представители республиканских органов государственного управления, сотрудники страновых офисов DEA и посольства США в Минске.