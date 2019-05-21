МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ», ОАО «АМКОДОР» И РОССИЙСКОЕ ООО «БИЗОН-ТРЕЙД» ПОДГОТОВЯТ ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

14:13 21.05.2019 ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Амкодор» и российское ООО «Бизон-Трейд» подготовят дорожные карты сотрудничества. Такая договоренность достигнута в ходе визита 16-17 мая белорусской делегации в Ростовскую область России. Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, в рамках визита состоялась встреча генерального директора ОАО «Гомсельмаш» Александра Новикова с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Вопросы развития сотрудничества по поставкам комбайнов «Палессе» и спецтехники «Амкодор» обсуждались на встрече белорусской делегации с министром транспорта и дорожного хозяйства Ростовской области Андреем Ивановым, первым заместителем министра промышленности и энергетики Ростовской области Андреем Савельевым, заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Светланой Полуляшной, заместителем министра экономического развития Ростовской области Романом Шеховцовым, генеральным директором ООО «Бизон-Трейд» Сергеем Суховенко, директором ОСП «Комбан-Центр» Алексеем Черновым. В состав делегации входили советник-посланник Посольства Беларуси в России Владимир Степук, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш» Александр Новиков, заместитель генерального директора ОАО «Гомсельмаш» Сергей Черкас, член совета директоров ОАО «Амкодор» Александр Шакутин, генеральный директор дистрибьюторского центра ООО «Амкодор Юг» Егор Дорохов.