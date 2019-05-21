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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЭКСПОЗИЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА «БЕЛНЕФТЕХИМ» ПРЕДСТАВЛЕНА НА XXII МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ» В УФЕ
13:11 21.05.2019

Делегация Беларуси во главе с заместителем председателя концерна «Белнефтехим» Андреем Бунаковым находится с визитом в Башкортостане.

В состав делегации входят представители организаций концерна «Белнефтехим», ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «МТЗ», ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», «ОАО «Гомсельмаш», ООО «АВТОритет», ООО «АДАНИ-РУС».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, экспозиция предприятий концерна «Белнефтехим» представлена на XXII Международной выставки «Газ. Нефть. Технологии», которая проходит 21-24 мая в Уфе.

Кроме того, в рамках визита планируется проведение очередного заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Башкортостана, встречи и переговоры с рядом руководителей Республики Башкортостан, посещение организаций и предприятий, участие в работе Российского нефтегазохимического форума.

Визит делегации Беларуси направлен на повышение товарооборота, развитие взаимовыгодного сотрудничества, расширение взаимодействия с профильными организациями и предприятиями различных форм собственности сторон

20 мая состоялись предметные встречи и переговоры с руководством Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству, уфимскими транспортными и дорожными предприятиями, а также руководством АО «СТЕКЛОНиТ», НПП «Полигон», на которых обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Как рассказали ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», по итогам 2018 года товарооборот Башкортостана и Беларуси составил 734,7 млн долларов США и вырос в 1,4 раза к предыдущему году. В том числе Беларусь экспортировала продукции на 141,5 млн долларов США (темп – 119 процентов к уровню 2017 года).

Организации концерна «Белнефтехим» в прошедшем году экспортировали в Башкортостан продукции на 10,8 млн долларов США и увеличили поставки более чем на 1 млн долларов США, темп экспорта составил 110,6 процента.

В первом квартале 2019 года экспорт организаций концерна в Башкортостан вырос еще на 570 тыс. долларов США и составил 2,16 млн долларов США (135,9 процента к соответствующему периоду 2018 года).

В рамках межотраслевой кооперации, предприятия концерна поставляют в Башкортостан синтетические нити, нетканые материалы, изделия на основе стекловолокна, трикотажные полотна, специализированное оборудование.

В свою очередь башкирские производители обеспечивают организации белорусской нефтехимии ароматическими углеводородами, терефталевой кислотой, синтетическими каучуками, сжиженными нефтяными газами, катализаторами, различными полимерами.

Например, белорусское предприятие ОАО «Могилевхимволокно» закупает башкирский параксилол и терефталевую кислоту, на их основе делает полиэфирные нити и волокна. А из белорусских нитей уфимское предприятие «СтеклоНиТ» производит геотекстиль, используемый при строительстве и ремонте дорожного покрытия в Российской Федерации.
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