ОАО «Белорусская калийная компания» (БКК) подписало с китайской компанией CNAMPGC меморандум о поставках в Китай в 2019-2023 годах более 500 тысяч тонн калийных удобрений в контейнерах. Документ подписан в ходе визита в Беларусь 16-19 мая Всекитайской Ассоциации кооперативов снабжения ACFSMC и компании CNAMPGC во главе с председателем Совета директоров ACFSMC Ван Ся.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БКК, это соглашение стало весомым дополнением к ранее подписанному 5-летнему меморандуму о сотрудничестве по поставкам калийных удобрений в адрес CNAMPGC.

«По мере изменения структуры спроса на удобрения в Китае, адресное и высокоэффективное логистическое сопровождение уже стало важной потребностью. В этой связи мы очень рады подписанию меморандума о сотрудничестве между БКК и CNAMPGC в части поставок калийных удобрений в контейнерах. Мы уверены, что такой формат станет новой вехой в нашем сотрудничестве. Кроме того, уверены, что в дальнейшем CNAMPGC будет своевременно и эффективно продвигать высококачественную продукцию БКК на рынке конечных потребителей, что позволит внести совместный вклад в повышение качества и эффективности китайского сельского хозяйства на этом важном этапе модернизации структуры рынка удобрений», - прокомментировала председатель Совета директоров ACFSMC Ван Ся.

С января 2019 года БКК и ее ключевой партнер на китайском рынке, компания CNAMPGC, начали тестовый период контейнерных поставок, который подтвердил большой потенциал этого направления.

БКК уделяет большое внимание организации контейнерных поставок в целом: по результатам 2018 года, данный вид отгрузок составляет порядка 10% от общего экспорта.

«Наше плодотворное сотрудничество с ACFSMC и CNAMPGC основано на обоюдном стремлении к постоянному развитию и росту. Контейнерные поставки создают новую нишу в нашем взаимодействии, а подписанный меморандум станет еще одним шагом в развитии калийного бизнеса CNAMPGC в Китае. Со своей стороны, БКК намерена продолжить оптимизацию поставок калия на рынок КНР, совершенствуя логистические решения, адаптируясь к потребностям сельского хозяйства этой страны и подтверждая широкие перспективы взаимодействия между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республики», - сказала генеральный директор БКК Елена Кудрявец.