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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ МИНЗДРАВА БЕЛАРУСИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
16:53 20.05.2019

Делегация Минздрава Беларуси во главе с министром здравоохранения Валерием Малашко принимает участие в 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит с 19 по 22 мая в Женеве (Швейцария).

Участниками сессии традиционно являются министры здравоохранения и делегаты из государств - членов ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минщдрава, сегодня Валерий Малашко принял участие в работе Постоянного комитета Европейского регионального комитета 26-го созыва, а также провел ряд двусторонних встреч.

Так, состоялись переговоры г генеральным директором ВОЗ доктором Тедросом Адханом Гебрейесусом, заместителем Генерального директора ВОЗ, директором Европейского регионального бюро Жужанной Якаб, руководителем Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэем, министром здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова Сильвией Раду и министром здравоохранения и социальных вопросов Мали Мишелем Сидибе.

Валерий Малашко обсудил с коллегами широкий круг вопросов, в том числе общую программу работы Всемирной организации здравоохранения, приоритетные направления и возможности взаимодействия в области общественного здравоохранения, инноваций в интеллектуальной собственности, вопросы лекарственных средств и другие.

Программа визита белорусской делегации очень насыщенна. Планируется, что завтра все участники мероприятия начнут работу на пленарном заседании ассамблеи, а также проведут ряд двусторонних встреч с коллегами из других стран.

Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ, принимающим решения. Основное внимание на ее сессиях, в работе которых участвуют делегации из всех государств-членов ВОЗ, сосредоточено на повестке дня в области здравоохранения, подготовленной Исполнительным комитетом. Основными функциями ассамблеи являются определение направления деятельности, назначение Генерального директора, наблюдение за финансовой деятельностью, пересмотр и утверждение проекта программного бюджета. Ее ежегодные сессии проводятся в Женеве (Швейцария).
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