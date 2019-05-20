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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ХОЛДИНГ «АМКОДОР» РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕГИПТОМ
15:44 20.05.2019

Управляющую компанию холдинга «АМКОДОР» посетили заместитель министра военной промышленности, заместитель председателя и исполнительный директор Национальной организации военной промышленности Египта генерал-майор Хассан Абдел Мегид и начальник отдела международного сотрудничества Национальной организации военной промышленности Египта генерал-майор Амгад Фарид.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, целью визита было ознакомление с линейкой техники «АМКОДОР» и проведение переговоров по вопросам расширения взаимовыгодного сотрудничества.

В рамках достигнутых ранее договоренностей обсуждалось создание сборочного производства техники «АМКОДОР» на базе предприятия «Египетский танковый завод 200» при участии дилера холдинга в этой стране Egyptian Company for Agriculture & Rural Development. Это будет способствовать расширению поставок продукции холдинга в страны Африки и Ближнего Востока.

В декабре 2018 года стороны подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании.
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