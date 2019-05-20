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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОСТПРЕД БЕЛАРУСИ ЕЛЕНА КУПЧИНА ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ НА 28-Й СЕССИИ КОМИССИИ ООН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ И УГОЛОВНОМУ ПРАВОСУДИЮ
14:53 20.05.2019
Под председательством постоянного представителя Беларуси, посла Елены Купчиной 20 мая в Вене начала работу 28-я сессия Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (КППУП).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе сессии комиссия рассмотрит одиннадцать проектов резолюций по таким вопросам, как борьба с сексуальной эксплуатацией детей, укрепление международного сотрудничества в целях борьбы с киберпреступностью, противодействие контрабанде коммерческих товаров, повышение уровня прозрачности судебных процедур.
Белорусская делегация внесла на рассмотрение КППУП проект резолюции «Усиление мер предупреждения преступности на базе подходов, объединяющих усилия всего общества».
В рамках сессии состоится 126 тематических мероприятий, в том числе организуемая Беларусью совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности, ОБСЕ и международной НПО Equality Now дискуссия на тему «Роль технологий в совершении преступлений, связанных с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации, и противодействии этому виду преступности».
КППУП является одной из восьми функциональных комиссий Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) и работает на базе Отделения ООН в Вене. Комиссия выступает в качестве центрального органа системы ООН, отвечающего за формулирование международных подходов в области предупреждения преступности и осуществления уголовного правосудия, в том числе в таких сферах как борьба с транснациональной организованной преступностью, коррупцией, торговлей людьми. КППУП ведет мониторинг применения стандартов и норм ООН в этой области, разрабатывает рекомендации по противодействию новым формам преступности.
Беларусь является членом КППУП на протяжении последних десяти лет. Представитель Беларуси возглавляет функциональную комиссию ЭКОСОС впервые.
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