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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОЛЕГ КРАВЧЕНКО ЗАЯВИЛ О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ БЕЛАРУСИ В ПОЛНОЙ НОРМАЛИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ С ЕС
14:35 20.05.2019

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко принял участие в конференции имени Леннарта Мери, которая прошла 18 мая в Таллинне и в ходе которой он выступил в качестве панелиста на секции «Искусство баланса: выдержит ли Беларусь?».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, с учетом участия Беларуси в ряде форматов стратегического сотрудничества с Россией и региональных международных организаций на Евразийском пространстве, О. Кравченко в своем выступлении подверг сомнению тезис о балансировании, предполагающем равные объемы взаимодействия или создание контральянсов. Подчеркнул заинтересованность Беларуси в полной нормализации отношений с Европейским союзом, являющимся вторым основным торговым партнером нашей страны.

Призвал европейскую сторону к началу переговоров по заключению соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которые заключены ЕС со всеми странами-соседями, кроме Беларуси. Выступил с критикой политизированного противопоставления ЕАЭС и ЕС, а также тенденции анализа позиции и интересов Беларуси и сравнимых стран региона исключительно через призму конфронтации Востока и Запада. В рамках дискуссии представил подходы Беларуси по ряду актуальных международных вопросов, включая нарастающую напряженность в европейском регионе.

В конференции имени Леннарта Мери приняли участие президенты Эстонии и Грузии, министры обороны ФРГ, Эстонии, Швеции и Латвии, министры иностранных дел Словакии и Северной Македонии, госсекретарь Правительства Венгрии по делам ЕС, представители ведущих аналитических центров США, ряда европейских стран, а также России.
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