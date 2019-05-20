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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕДОВЫХ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РЕШЕНИЙ
13:54 20.05.2019
Молодые ученые Беларуси и России обменялись опытом использования передовых агроэкологических и исследовательских решений в ходе 5-й научно-практической международной конференции «Интеллектуальные энергосберегающие технологии с использованием возобновляемых источников энергии», которая состоялась в городе Пушкин на базе Института агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства — филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, мероприятие призвано стать площадкой для обмена научными идеями, опытом и знаниями, способствовать широкому распространению передовых агроэкологических и исследовательских решений, привлечению молодых ученых для решения актуальных проблем сельскохозяйственного производства, установлению контактов между учеными, исследователями и производителями сельскохозяйственной продукции для создания междисциплинарных коллективов с целью участия в международных научных программах.
В числе организаторов конференции — Департамент по энергоэффективности Госстандарта Республики Беларусь и Республиканское научно-производственное унитарное предприятие «Институт энергетики национальной академии наук Беларуси». С докладами выступили сотрудники данных научных учреждений.
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