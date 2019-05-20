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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БГПУ СТАЛ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ВСТРЕЧИ ЕВРОПЕЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ЭРАЗМУС+
12:10 20.05.2019

БГПУ впервые стал площадкой для встречи представителей европейских университетов в рамках программы Эразмус+.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГПУ, в ведущем педагогическом вузе Беларуси с 13 по 17 мая 2019 года проходили встречи, лекции, мастер-классы. Одним из значимых событий стало проведение на базе Ресурсного центра социально-педагогических технологий совместного с представителями вузов Италии, Румынии и Словакии круглого стола «Образование XXI века: международный опыт поддержки студенчества». Модератором выступила декан факультета социально-педагогических технологий Вера Васильевна Мартынова.

На круглом столе начальник управления международного сотрудничества Светлана Михайловна Кобачевская совместно с начальником координационно-управленческого отдела центра развития педагогического образования Еленой Юрьевной Гуртовой представила результаты международного проекта программы Эразмус+ 574087-ЕРР-1-2016-1-ES-ЕРРКА2-СВНЕ-SP Fostering Competencies Development Higher Education «Содействие развитию компетенцией в белорусском высшем образовании». Также был продемонстрирован опыт по реализации студенто-ориентированной модели обучения на II ступени высшего образования по специальности «Отечественная история». Экспериментальный учебный план данной программы прошел экспертизу в Министерстве образования Беларуси и был официально рекомендован для внедрения в образовательный процесс БГПУ.

На круглом столе говорилось об организации и сопровождении студентов и в зарубежных университетах. Так, проректор Университета Питешти (Румыния) Эмануэль Соаре рассказал об основных инновационных направлениях в работе со студентами, об особенностях организации учебного процесса, о поддержке и продвижении университетских учебных программ на национальных и международных платформах, об организации различных мероприятий для иностранных студентов.

Помощник ректора по вопросам инклюзивного образования Университета Кальяри (Италия) Донателла Рита Петретто представила основные направления деятельности университета, в том числе Центра инклюзивной поддержки студентов.

Представитель университета Питешти Мариус Валерий Греку подчеркнул, что поднятые проблемы поддержки студенчества являются актуальными и для Румынии, что взаимообмен опытом в данном вопросе очень важен для оптимизации данного процесса.

В процессе проведения круглого стола были обсуждены идеи и мнения относительно анализа практики оценки качества образования, результатов исследования социально-экономической обусловленности учебных достижений, системного мониторинга качества образования. Участники круглого стола договорились о налаживании дальнейшего сотрудничества и участии в ноябре 2019 года в Международной научно-практической конференции «Социальная и психолого-педагогическая поддержка родительства: опыт, проблемы, перспективы», посвященной 105-летию БГПУ.
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