В рамках реализации плана сотрудничества пограничных ведомств Беларуси и Азербайджана на 2018-2019 годы в Минске 16-18 мая состоялась встреча делегаций на уровне первых заместителей пограничных ведомств двух стран.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете Беларуси, на встрече стороны обсудили вопросы взаимодействия. Делегации также посетили ряд подразделений границы Брестской пограничной группы и Центр подготовки специалистов пограничного контроля.

Азербайджанские коллеги ознакомились с инновационными военно-техническими разработками, представленными на проходившей 15-18 мая в Минске 9-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019.