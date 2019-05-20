|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.05.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ КОМИТЕТА ГОСКОНТРОЛЯ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В XII АСТАНИНСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
09:31 20.05.2019
Делегация Комитета государственного контроля Беларуси приняла участие в XII Астанинском экономическом форуме «Вдохновляющий рост: люди, города, экономики», который состоялся 16-17 мая 2019 года в столице Казахстана.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Комитете госконтроля, форум собрал ведущих экономистов, экспертов, политиков, бизнесменов и ученых из 74 стран мира – почти 5,5 тыс. делегатов.
Представители Комитета госконтроля стали участниками пленарного заседания, а также сессии Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Казахстана.
В своем выступлении на панельной сессии заместитель председателя Комитета госконтроля Василий Герасимов акцентировал внимание на ключевых национальных показателях (КНП) и приоритетах развития Республики Беларусь.
Обращаясь к коллегам, он подчеркнул, что обмен информацией и опытом организации аналитической работы полезен во многих аспектах, в том числе для овладения новыми методами контрольной деятельности.
Соглашение о сотрудничестве между Комитетом госконтроля и Счетным комитетом было подписано 2 сентября 2004 года в Астане. Взаимодействие высших органов финансового контроля включает обмен опытом и проведение совместных контрольных мероприятий. В частности, на второе полугодие 2019 года запланирован параллельный аудит эффективности государственных программ в сфере культуры.
Сотрудничество осуществляется и на многосторонней основе (в рамках Совета руководителей высших органов финансового контроля государств – участников СНГ, международных организаций ИНТОСАИ, ЕВРОСАИ, ЕАЭС).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.05.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 20.05.2019
Курсы в банках
на 20.05.2019
Конвертация в банках
на 20.05.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте