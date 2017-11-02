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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ХОЛДИНГ «БЕЛАВТОДОР» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОМ ЗАСЕДАНИИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОВЕТА ДОРОЖНИКОВ В ДУШАНБЕ
10:29 03.11.2017

Холдинг «Белавтодор» примет участие в 4-м съезде дорожников СНГ, XXXIX заседании межправительственного совета дорожников, а также международной научно-практической конференции «Инновационные технологии для дорожной отрасли», которые пройдут 8-10 ноября в Душанбе (Таджикистан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в холдинге, в повестке дня съезда – обсуждение проблем дальнейшего развития дорожной отрасли стран СНГ на современном этапе. В ходе работы съезда будут заслушаны национальные доклады руководителей делегаций по актуальным вопросам функционирования автодорожных комплексов стран СНГ.

Съезд выработает мнение о состоянии автомобильных дорог и дорожного хозяйства государств-участников СНГ, наличия проблем, связанных с законодательно-правовым обеспечением их финансирования и организационного развития, а также формированием эффективной структуры.

Мероприятия соберут порядка 300 представителей дорожной элиты стран СНГ и дальнего зарубежья, включая министров транспорта и руководителей дорожных администраций стран Содружества, а также ассоциированных членов МСД, специалистов и ученых-дорожников из стран СНГ и дальнего зарубежья.

В состав делегации дорожников Беларуси включены представители холдинга «Белавтодор» - генеральный директор ОАО «ДСТ №3» Григорий Тимофеев и генеральный директор ОАО «ДСТ №4, Брест» Игорь Шугаев.
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