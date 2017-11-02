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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ МЕЖПРАВКОМИССИИ БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА В МИНСКЕ БУДЕТ СОГЛАСОВАНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО
09:47 03.11.2017

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, находящийся с двухдневным рабочим визитом в Узбекистане, обсудил на состоявшейся в Ташкенте встрече с президентом этой республики Шавкатом Мирзиеевым расширение белорусско-узбекского сотрудничества в различных сферах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, также внимание сторон было уделено ходу подготовки к визиту Александра Лукашенко в Узбекистан.

Речь шла и об организации очередного заседания двусторонней межправительственной комиссии. От белорусской стороны ее возглавляет заместитель премьер-министра Михаил Русый. Планируется, что заседание пройдет в Минске, дата будет дополнительно согласована. На нем предполагается отработать вопросы, которые обозначили главы двух государств во время визита Александра Лукашенко в Узбекистан в 2016 году. Межправкомиссией будет утверждена дорожная карта торгово-экономического сотрудничества, подготовка которой уже на финальной стадии. Беларусь также предложила узбекской стороне подписать новый договор о торгово-экономическом сотрудничестве.

Андрей Кобяков и Шавкат Мирзиеев обсудили конкретные проекты в промышленной кооперации, привлечение инвестиций. В Узбекистане открыто представительство "Амкодора". Создано производство тракторов, в этом году из белорусских машинокомплектов уже собрано 150 единиц, и Беларусь рассчитывает на расширение этого сотрудничества. Таким образом, стороны уходят от простой торговли и развивают промышленную кооперацию. В Узбекистане зарегистрированы 23 белорусские организации и два субъекта товаропроводящей сети.

Кроме того, шла речь о сотрудничестве в области производства медпрепаратов, в сфере высоких технологий, о поставках лифтов для жилищного комплекса Узбекистана, дорожно-строительной техники и стройматериалов.

Товарооборот Беларуси и Узбекистана в 2017 году начинает восстанавливаться. За январь-август он вырос практически в два раза по сравнению аналогичным периодом 2016 года. При этом Беларусь увеличила экспорт в 2,6 раза до $52 млн. Максимальный товарооборот между странами был зафиксирован в 2012-2013 годах, когда белорусский экспорт доходил до $95 млн.

Узбекистаном принято решение об учреждении посольства страны в Минске, в ближайшее время ожидается назначение посла.
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