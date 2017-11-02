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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ РАССЧИТЫВАЕТ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ТОВАРООБОРОТА С КЫРГЫЗСТАНОМ
09:04 03.11.2017

Беларусь рассчитывает на увеличение товарооборота с Кыргызстаном. Об этом заявил 2 ноября премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с премьер-министром Кыргызстана Сапаром Исаковым.

Андрей Кобяков предложил провести ревизию двусторонних договоренностей для активизации сотрудничества. Премьер-министр отметил, что в нынешнем году товарооборот Беларуси и Кыргызстана заметно вырос, что стало возможным в том числе благодаря слаженной работе ведомств двух стран.

"Наша задача - не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше. Потенциал нашего двустороннего сотрудничества намного выше. Мы пока только приближаемся к тем цифрам, когда у нас был максимальный товарооборот", - сказал Андрей Кобяков.

По его мнению, в основе сотрудничества с Кыргызстаном должны быть не только торговые отношения, но и инвестиционные проекты.

В свою очередь Сапар Исаков подчеркнул, что Кыргызстан придает очень большое значение отношениям с Беларусью. Он согласился с белорусским коллегой, что сложившийся товарооборот не отвечает возможностям двух стран, нужно стремиться к более высоким показателям.

Кыргызстан сейчас реализует программу цифровой трансформации страны "Таза Коом" и рассчитывает на взаимодействие с Беларусью в этом плане, добавил Сапар Исаков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, встреча премьер-министров Беларуси и Кыргызстана состоялась в рамках рабочего визита Андрея Кобякова в Ташкент (Узбекистан), где 3 ноября пройдет очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.
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