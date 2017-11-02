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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕРВЫХ СОБРАННЫХ В ЕГИПТЕ ОБРАЗЦОВ ТЕХНИКИ ОАО «АМКОДОР» СОСТОИТСЯ 12 НОЯБРЯ НА БАЗЕ КОМПАНИИ KADER FACTORY FOR DEVELOPED INDUSTRIES
17:41 02.11.2017
Посол Беларуси в Египте Сергей Рачков и губернатор Гизы Мухаммад Камаль аль-Дали обсудили возможность сотрудничества в области поставок дорожно-строительной и коммунальной техники ОАО «Амкодор», грузовой, пассажирской и коммунальной техники ОАО «МАЗ» для нужд египетского региона.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Египте, в ходе состоявшейся 1 ноября встречи представители ОАО «Амкодор» и ОАО «МАЗ» провели презентации своих предприятий и производимой продукции.
Губернатор Гизы и сотрудники губернаторства приглашены посетить выставку-презентацию первых собранных в Египте образцов техники ОАО «Амкодор», которая состоится 12 ноября на базе компании Kader Factory for Developed Industries.
Отдельно затронуты перспективы развития белорусско-египетского межрегионального взаимодействия. Рассмотрен ход реализации меморандума о взаимопонимании между Витебским отделением БелТПП и Торгово-промышленной палатой губернаторства Гизы. Обсуждена возможность организации визита губернатора Гизы в Беларусь и проработки подписания меморандума о сотрудничестве между губернаторством Гизы и Витебской областью Беларуси.
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