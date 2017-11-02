В начале 2018 года планируется проведение конкурса совместных белорусско-китайских научных проектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, лучшие проекты, в том числе молодых ученых Беларуси и Китая, получат финансовую поддержку для их реализации.

По словам председатель ГКНТ Александр Шумилин, площадка IV Белорусско-китайского молодежного инновационного форума «Новые Горизонты 2017» позволит не только укрепить контакты молодежи, но и найти потенциальных партнеров для разработки и реализации совместных научных проектов в различных областях. Он также отметил, что для поддержки, в первую очередь, молодежных и студенческих стартапов Госкомитет по науке и технологиям и Министерство науки и техники договорились о создании Китайско-белорусского центра по инкубированию инновационных проектов на базе БНТУ и Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Модель создания и деятельности Центра будет состоять из трех основных этапов. На первом этапе формируется перечень инновационных проектов и их реализация на базе Центра, включающего стартап-центр, экспертный совет, коворкинг-центр и лабораторию быстрого прототипирования. Вторым этапом является создание на основе перспективных инновационных проектов новых инновационных организаций и их развитие на базе Центра. Следующий этап – это размещение высокотехнологичных производств и их поддержка в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень». Следует отметить, что на его территории уже зарегистрировано 19 резидентов.

А. Шумилин также сообщил, что в Минске с 23 по 25 мая 2017 г. проходил II форум Ассоциации научно-технологических парков, зон высоких и новых технологий «Шелковый путь». В ходе его работы стороны подписали соглашение о создании международного белорусско-китайского центра трансфера технологий, а также три документа о стратегическом сотрудничестве между белорусскими и китайскими субъектами инновационной инфраструктуры. Еще одно соглашение – по созданию совместного белорусско-китайского предприятия по разработке и производству БАК – было подписано в рамках работы Китайско-белорусского центра коммерциализации инноваций (участники – ГКНТ, НАН Беларуси и СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»). В стадии согласования находятся документы по созданию производства профилактических пищевых фитосолей с пониженным содержанием хлористого натрия (исполнитель с белорусской стороны УП «Унитехпром БГУ»). Ведется также работа по созданию в Беларуси совместного научно-исследовательского центра с компанией Huawei, который должен стать 16 по счету R&D центром Huawei в мире.