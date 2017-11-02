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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РЕЗОЛЮЦИЯ БЕЛАРУСИ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ НОВЫХ ВИДОВ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ПРИНЯТА В ПЕРВОМ КОМИТЕТЕ ГА ООН
15:56 02.11.2017
По инициативе Беларуси Первый комитет 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял абсолютным большинством голосов (173 голоса «за» при отсутствии воздержавшихся и трех голосах «против») резолюцию «Запрещение разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия: доклад Конференции по разоружению».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, одобренный документ отражает приверженность государств-членов ООН политике предотвращения появления новых видов оружия массового уничтожения и предусматривает принятие соответствующего механизма реагирования с привлечением потенциала Конференции ООН по разоружению.
Соавторами белорусской резолюции выступили 35 государств мира, представляющих регионы Европы, Африки, Азии, Латинской Америки, что свидетельствует о широком международном одобрении инициатив Республики Беларусь в сфере безопасности, разоружения и нераспространения.
Беларусь регулярно (на трехгодичной основе) вносит этот документ на рассмотрение Первого комитета ГА ООН. Резолюция направлена на продвижение идеи предотвращения гонки вооружений и совершенствование международно-признанных процедур, которые позволяют отслеживать ситуацию с возможной разработкой новых видов оружия массового уничтожения.
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