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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНСК ГОТОВ СТАТЬ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА КЛЮЧЕВЫХ СТРАН ПО ВОПРОСАМ БЕЖЕНЦЕВ
15:03 02.11.2017
Белорусская делегация в рамках работы Третьего комитета 72-й сессии Генеральной Ассамблеи приняла участие в интерактивном диалоге с Верховным комиссаром ООН по правам беженцев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, заместитель Постоянного представителя Беларуси при ООН И.Величко подчеркнула особую актуальность и важность мандата УВКБ в нынешних глобальных условиях, характеризуемых значительным ростом вынужденного перемещения людей во всем мире.
Как отметила белорусский дипломат, увеличение числа беженцев в последние годы обусловлено войнами и конфликтами в разных странах и регионах мира, многие из которых стали следствием попрания норм и принципов международного права со стороны отдельных государств.
В этой связи белорусский дипломат привлекла внимание участников дискуссии к инициативе Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко о запуске переговорного процесса с вовлечением ключевых стран в целях формирования новых конструктивных отношений между государствами. Заместитель Постоянного представителя Беларуси подчеркнула, что Минск готов стать площадкой для такого диалога.
И.Величко выразила убежденность, что реализация белорусской инициативы поможет продвинуться в решении многих современных вызовов и угроз, включая проблему масштабных потоков беженцев.
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