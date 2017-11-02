Белорусская делегация в рамках работы Третьего комитета 72-й сессии Генеральной Ассамблеи приняла участие в интерактивном диалоге с Верховным комиссаром ООН по правам беженцев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, заместитель Постоянного представителя Беларуси при ООН И.Величко подчеркнула особую актуальность и важность мандата УВКБ в нынешних глобальных условиях, характеризуемых значительным ростом вынужденного перемещения людей во всем мире.

Как отметила белорусский дипломат, увеличение числа беженцев в последние годы обусловлено войнами и конфликтами в разных странах и регионах мира, многие из которых стали следствием попрания норм и принципов международного права со стороны отдельных государств.

В этой связи белорусский дипломат привлекла внимание участников дискуссии к инициативе Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко о запуске переговорного процесса с вовлечением ключевых стран в целях формирования новых конструктивных отношений между государствами. Заместитель Постоянного представителя Беларуси подчеркнула, что Минск готов стать площадкой для такого диалога.

И.Величко выразила убежденность, что реализация белорусской инициативы поможет продвинуться в решении многих современных вызовов и угроз, включая проблему масштабных потоков беженцев.