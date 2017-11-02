МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛИ ДМИТРИЙ МАТУСЕВИЧ И ТИМ МЭСКОН

14:11 02.11.2017 Заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Матусевич встретился со старшим вице-президентом и главным специалистом по Европе, Ближнему Востоку и Азии Ассоциации по развитию университетских бизнес-школ Тимом Мэсконом. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, на состоявшейся 31 октября встрече обсуждались вопросы, связанные с развитием системы бизнес-образования в Беларуси с учетом мировых тенденций и практик, международной аккредитацией организаций, осуществляющих образовательную деятельность по бизнес-управлению.