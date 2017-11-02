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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛИ ДМИТРИЙ МАТУСЕВИЧ И ТИМ МЭСКОН
14:11 02.11.2017
Заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Матусевич встретился со старшим вице-президентом и главным специалистом по Европе, Ближнему Востоку и Азии Ассоциации по развитию университетских бизнес-школ Тимом Мэсконом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, на состоявшейся 31 октября встрече обсуждались вопросы, связанные с развитием системы бизнес-образования в Беларуси с учетом мировых тенденций и практик, международной аккредитацией организаций, осуществляющих образовательную деятельность по бизнес-управлению.
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