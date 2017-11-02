ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.11.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛИ ДМИТРИЙ МАТУСЕВИЧ И ТИМ МЭСКОН
14:11 02.11.2017

Заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Матусевич встретился со старшим вице-президентом и главным специалистом по Европе, Ближнему Востоку и Азии Ассоциации по развитию университетских бизнес-школ Тимом Мэсконом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, на состоявшейся 31 октября встрече обсуждались вопросы, связанные с развитием системы бизнес-образования в Беларуси с учетом мировых тенденций и практик, международной аккредитацией организаций, осуществляющих образовательную деятельность по бизнес-управлению.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.11.2017
валюта курс
EUR 2.3027
USD 1.9774
RUB 3.4032
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.11.2017
валюта курс +/-
EUR 2.3027 +0.0039
USD 1.9774 +0.0014
RUB 3.4032 +0.0071
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.11.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3000 2.3050
USD 1.9750 1.9790
RUB 3.3960 3.4050
подробнее

Конвертация в банках
на 02.11.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1680
EUR/RUB 67.4000 68.1000
USD/RUB 57.9000 58.2700
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте