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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛОВЫЕ КРУГИ ТУРЦИИ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ БЕЛАРУСИ
13:11 02.11.2017
Делегация из Газиантепа (Турция) ознакомилась с экспортным потенциалом Беларуси во время посещения 1 ноября Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен (НЦМиКЦ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦМиКЦ, в состав делегации вошли представители муниципалитета города и деловых кругов. В рамках встречи турецкой стороне был презентован комплекс услуг и возможностей НЦМиКЦ по оказанию содействия компаниям в развитии внешнеэкономической деятельности.
Директор НЦМиКЦ Валерий Садохо выразил надежду, что данная встреча послужит интенсификации торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Турции.
«Центр открыт для тесного сотрудничества и готов помогать турецкому бизнесу в установлении контактов с белорусскими коллегами», — сказал В. Садохо.
Начальник управления стратегических отношений с международными организациями муниципалитета Газиантепа Шахин Четин отметил, что отношения между двумя странами активно развиваются.
«В этом году мы отмечаем 25-летие со дня установления дипотношений между Беларусью и Турцией. Пришло время определить новые направления нашего взаимовыгодного сотрудничества. Думаю, этому поспособствует и подписанный ранее протокол о намерениях между Минским городским исполнительным комитетом и муниципалитетом Газиантепа», - сказал он.
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