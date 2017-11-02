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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО И ПОРОШЕНКО ОБСУДИЛИ РАСШИРЕНИЕ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ СТРАНАМИ
11:52 02.11.2017
Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко обсудили 2 ноября в ОАЭ расширение торговли между странами.
"В торгово-экономическом отношении мы очень активно сотрудничаем. Наш товарооборот уже, несмотря на разного рода проблемы и препятствия, составил больше $3 млрд, наверное, где-то $3,5 млрд будет на сегодняшний день. Но у нас есть очень хорошая возможность расширить сотрудничество за счет взаимодействия регионов", - сказал Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Новый импульс развитию отношений между странами, уверен Лукашенко, даст первый форум регионов Беларуси и Украины, который готовятся провести в Гомеле.
"Что касается политического взаимодействия, то у нас вообще проблем нет. Мы абсолютно следуем тому курсу, по которому договорились идти", - подчеркнул он.
Александр Лукашенко заметил, что даже на большом расстоянии от своих стран президенты нашли возможность встретиться и рассмотреть проблематику отношений.
В свою очередь Петр Порошенко отметил активную работу над реализацией ранее достигнутых договоренностей, начиная от вопросов демаркации и заканчивая торгово-экономическим сотрудничеством.
"Я этот вопрос держу на контроле", - подчеркнул президент Украины.
Он выразил удовлетворение в связи с тем, что стороны расширяют взаимодействие по разным направлениям, включая экономику и социальную сферу.
Александр Лукашенко посещает Объединенные Арабские Эмираты с рабочим визитом. Во время поездки запланированы его переговоры с руководством страны, а также ряд встреч с представителями бизнес-кругов.
С рабочим визитом в ОАЭ 1-2 ноября находится и Петр Порошенко. Накануне он совершил официальный визит в Саудовскую Аравию.
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