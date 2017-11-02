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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЦЕНТР ЭТАЛОННОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ БЕЛАРУСИ ОТКРЫЛСЯ В БОРДО
10:57 02.11.2017
В рамках визита заместителя директора Национального центра правовой информации Беларуси Виктора Шаршуна во Францию 30 октября состоялось открытие центра эталонной правовой информации Республики Беларусь в Бордо.
Как сообщает Национальный центр правовой информации, Виктор Шаршун и Почетный консул Республики Беларусь в Бордо Андрей Шевченко в официальной обстановке подписали документы об открытии центра, а также обсудили перспективы его дальнейшего развития. Таким образом, заложена правовая основа, необходимая для дальнейшего развития белорусско-французского сотрудничества в области информационно-просветительской, научной, учебной и воспитательной деятельности.
Посетители центра смогут не только получить доступ к полному, актуальному, достоверному законодательству Беларуси, но и ознакомиться с документами правоприменительной практики и аналитическими материалами с помощью правовой базы «ЭТАЛОН-ONLINE». Все желающие могут воспользоваться услугами центра на безвозмездной основе.
В ходе мероприятия также освещены вопросы деятельности НЦПИ, в том числе по формированию и предоставлению доступа к государственным информационно-правовым ресурсам Республики Беларусь, продемонстрированы возможности эффективного использования данных ресурсов в практической деятельности.
Деятельность центра будет способствовать укреплению отношений между Беларусью и Францией, а также создаст основу для развития деловых и научно-культурных связей.
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