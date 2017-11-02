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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ ПРОИЗВОДСТВА СУЛЬФАТНОЙ БЕЛЕНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НОВОГО ЗАВОДА ОАО «СВЕТЛОГОРСКИЙ ЦКК» ОБЕСПЕЧИТ ФИНСКАЯ КОМПАНИЯ
09:57 02.11.2017

ОАО «Светлогорский ЦКК» и финская компания Andritz OY подписали 1 ноября в Минске контракт на создание системы планирования и управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования завода сульфатной беленой целлюлозы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», компания осуществит разработку и внедрение программной компьютеризированной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом, поставку серверного компьютерного оборудования. Кроме того, целлюлозно-картонному комбинату будут оказаны инжиниринговые услуги по планированию и профилактическому обслуживанию оборудования.

Группа компаний Andritz является поставщиком всего технологического оборудования и технологии производства целлюлозы для Светлогорского ЦКК, поэтому получение технической поддержки функционирования производства непосредственно от его разработчика является самым надежным решением для обеспечения бесперебойной работы завода и эффективной эксплуатации сложнейшего высокотехнологичного оборудования.

Контракт подписан на срок 20 месяцев. На протяжении этого времени Andritz OY одновременно с техобслуживанием оборудования будет производить обучение белорусских специалистов для их дальнейшей самостоятельной работы.

ANDRITZ Oy является одной из ведущих мировых компаний-поставщиков систем, оборудования и услуг для целлюлозно-бумажной промышленности, включая деревообработку, переработку волокон, химическую рекуперацию, массоподготовку, а также котлов по сжиганию биомассы, установок для гранулирования биомассы и газогенераторов для выработки энергии.

Одно из направлений деятельности компании - инжиниринг систем управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования целлюлозно-бумажных заводов. Кроме этого компания занимается изготовлением специальных запасных и быстроизнашивающихся частей. В компании работает более 1200 высококвалифицированных сотрудников.

Напомним, на базе ОАО «Светлогорский ЦКК» реализуется инвестиционный проект по созданию производства сульфатной беленой целлюлозы. Ежегодно здесь будет выпускаться 400 тыс. тонн сульфатной беленой целлюлозы. Первая продукция будет получена уже в этом месяце.
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