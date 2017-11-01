ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.11.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В ПРИМОРСКОМ КРАЕ ОТМЕЧАЕТСЯ УСТОЙЧИВЫЙ СПРОС НА БЕЛОРУССКУЮ ДОРОЖНУЮ И СТРОИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ, ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ
09:05 02.11.2017

В Приморском крае отмечается устойчивый спрос на белорусскую сельскохозяйственную, карьерную, коммунальную, дорожную и строительную технику, продукты питания и потребительские товары. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в ходе со состоявшейся 1 ноября встрече в Москве в с послом Беларуси в РФ Игорем Петришенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе посольства Беларуси в РФ, руководитель российского региона выразил заинтересованность к наращиванию объемов и расширении номенклатуры закупок техники белорусского производства, в том числе в рамках реализации программы «дальневосточный гектар», а также – в развитии товаропроводящих сетей белорусских предприятий по продаже продукции пищевой, перерабатывающей и легкой промышленности, создании совместных предприятий и сборочных производств с высоким уровнем локализации и одновременным развитием сбытовых и сервисных услуг.

Достигнута договоренность о совместном проработке возможностей создания сборочного производства белорусских тракторов и другой сельхозтехники в Приморском крае, поставок пассажирской техники, развития сотрудничества в области панельного домостроения, племенного животноводства, звероводства, совместной разработке месторождений и поставке техники для нужд добывающих организаций и мелиоративных работ.

В свою очередь Игорь Петришенко отметил, что, несмотря на территориальную отдаленность и сложные логистические схемы доставки грузов, взаимный товарооборот в сравнении с прошлым годом вырос.

«Экономический потенциал Республики Беларусь и Приморского края, имеющиеся у сторон ресурсы и возможности, проводимая российским руководством политика опережающего развития Дальнего Востока позволяют надеяться, что если не в этом, то в следующем году мы приблизимся к взаимному товарообороту в $30 млн.», – сказал посол.

Он также предложил использовать опыт привлечения белорусских организаций к проектированию и возведению жилья, производственных, социальных и спортивных объектов, строительству и модернизации автомобильных дорог, обустройству сельских населенных пунктов, реализации инвестиционных проектов, в том числе на площадках создаваемых в крае территорий опережающего социально-экономического развития.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.11.2017
валюта курс
EUR 2.2988
USD 1.9760
RUB 3.3961
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.11.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2988 +0.0018
USD 1.9760 +0.0019
RUB 3.3961 -0.0011
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.11.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2980 2.3040
USD 1.9760 1.9780
RUB 3.3920 3.4050
подробнее

Конвертация в банках
на 01.11.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1660
EUR/RUB 67.5000 68.0500
USD/RUB 58.0500 58.2988
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте