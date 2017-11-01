В Приморском крае отмечается устойчивый спрос на белорусскую сельскохозяйственную, карьерную, коммунальную, дорожную и строительную технику, продукты питания и потребительские товары. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в ходе со состоявшейся 1 ноября встрече в Москве в с послом Беларуси в РФ Игорем Петришенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе посольства Беларуси в РФ, руководитель российского региона выразил заинтересованность к наращиванию объемов и расширении номенклатуры закупок техники белорусского производства, в том числе в рамках реализации программы «дальневосточный гектар», а также – в развитии товаропроводящих сетей белорусских предприятий по продаже продукции пищевой, перерабатывающей и легкой промышленности, создании совместных предприятий и сборочных производств с высоким уровнем локализации и одновременным развитием сбытовых и сервисных услуг.

Достигнута договоренность о совместном проработке возможностей создания сборочного производства белорусских тракторов и другой сельхозтехники в Приморском крае, поставок пассажирской техники, развития сотрудничества в области панельного домостроения, племенного животноводства, звероводства, совместной разработке месторождений и поставке техники для нужд добывающих организаций и мелиоративных работ.

В свою очередь Игорь Петришенко отметил, что, несмотря на территориальную отдаленность и сложные логистические схемы доставки грузов, взаимный товарооборот в сравнении с прошлым годом вырос.

«Экономический потенциал Республики Беларусь и Приморского края, имеющиеся у сторон ресурсы и возможности, проводимая российским руководством политика опережающего развития Дальнего Востока позволяют надеяться, что если не в этом, то в следующем году мы приблизимся к взаимному товарообороту в $30 млн.», – сказал посол.

Он также предложил использовать опыт привлечения белорусских организаций к проектированию и возведению жилья, производственных, социальных и спортивных объектов, строительству и модернизации автомобильных дорог, обустройству сельских населенных пунктов, реализации инвестиционных проектов, в том числе на площадках создаваемых в крае территорий опережающего социально-экономического развития.