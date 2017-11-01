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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КОБЯКОВ РАССЧИТЫВАЕТ НА УСИЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ БЕЛАРУСИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ СТРАНЫ В ВТО
15:43 01.11.2017

Премьер-министр Андрей Кобяков рассчитывает на усиление позиций Беларуси в международной торговле после вступления страны во Всемирную торговую организацию. Об этом он заявил сегодня на встрече с делегацией ВТО.

"Членство Беларуси в ВТО будет способствовать усилению наших позиций в международной торговле, повышению привлекательности делового и инвестиционного климата", - отметил Андрей Кобяков.

При этом страна будет стремиться к таким параметрам членства в организации, которые бы соответствовали уровню экономического развития в Беларуси и имеющимся обязательствам в рамках Евразийского экономического союза.

Беларусь придает большое значение нынешнему визиту делегации Всемирной торговой организации, поскольку это важный сигнал внешним партнерам о готовности страны прилагать усилия по интенсификации процесса вступления в ВТО, обратил внимание премьер-министр. В последнее время значительно возрос интерес к переговорам по вступлению Беларуси в ВТО со стороны международных организаций - МВФ, Всемирного банка, ЕБРР. Это подтверждают и запланированные в ходе визита в Беларусь встречи с представителями миссии МВФ и ПРООН.

Кроме того, визит станет дополнительным импульсом для усиления работы по вступлению в ВТО внутри страны. "Это сигнал органам госуправления, бизнес-сообществу о том, что мы уже переходим к серьезным финишным операциям по подготовке страны ко вступлению во Всемирную торговую организацию, - заметил Андрей Кобяков. - От имени Правительства хочу сказать, что мы будем принимать все необходимые усилия, чтобы максимально выгодно для нашей страны и оперативно завершить переговорных процесс по присоединению страны к ВТО".

Премьер-министр отдельно подчеркнул, что Беларусь как член Евразийского экономического союза уже живет по нормам и правилам ВТО, так как они легли в основу права ЕАЭС.

"Кроме того, Беларусь сделала значительный своего рода вклад в переговорный процесс по присоединению к ВТО за счет "связывания" таможенного тарифа на уровне российских обязательств. То есть, с одной стороны, мы в подавляющем большинстве живем по нормам и правилам организации, с другой стороны, выгод, которые получают члены ВТО, мы не имеем", - сказал глава правительства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Беларусь рассчитывает провести очередное, 10-е заседание рабочей группы по присоединению к ВТО в марте 2018 года. К этому времени планируется подготовить вторую редакцию проекта доклада рабочей группы, максимально приближенную к итоговому варианту.

Для продвижения процесса планируется воспользоваться площадкой главного мероприятия ВТО - 11-й министерской конференции, которая пройдет в декабре 2017 года в Буэнос-Айресе. Белорусскую делегацию должен возглавить первый заместитель Премьер-министра Василий Матюшевский. В Буэнос-Айресе Беларусь рассчитывает подписать протоколы о завершении переговоров по вступлению в ВТО с 2-3 членами организации.

Андрей Кобяков предложил обсудить состояние и перспективы переговорного процесса, дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять стране.
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