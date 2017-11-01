Беларусь нацелена стать полноправным членом Всемирной торговой организации. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с председателем Рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО Кемалем Маденоглу и руководителем Департамента присоединяющихся стран Секретариата ВТО Майкой Ошикава.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи глава внешнеполитического ведомства Беларуси проинформировал представителей делегации ВТО о нацеленности нашей страны стать полноправным членом организации, проделанной в этом направлении работе, а также выдвинул ряд предложений о дальнейших шагах по взаимодействию Беларуси с Секретариатом и членами ВТО.

В. Макей также поделился с членами делегации видением роли и возможностей нашей страны в многосторонней торговой системе.

Состоялся обмен мнениями о повышении эффективности работы по продвижению национальных интересов Беларуси с учетом участия нашей страны в интеграционных объединениях в контексте присоединения к ВТО, а также инициатив зарубежных партнеров, участвующих в переговорах.

Стороны также рассмотрели вопросы подготовки визита белорусской делегации в Буэнос-Айрес (Аргентина) для участия в 11-й Министерской конференции ВТО.