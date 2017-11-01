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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ VELCOM40 S.A. ЗАКУПИТ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ БУТБ
13:57 01.11.2017
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» и польская фирма Velcom40 S.A. договорились о закупке пиломатериалов с использованием электронной площадки БУТБ. Договоренность достигнута на XIV Республиканской универсальной выставке «Бизнес в регионах», которая состоялась в рамках форума «Бизнес-дни в Гомеле», проходившем 27 октября и собравшем бизнесменов из 20 стран, включая Вьетнам, Иран, Италию, Монголию, Россию и Сирию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в настоящее время польская компания проходит аккредитацию в качестве посетителя биржевых торгов.
Что касается форума, в его рамках прошли 3 тематические сессии, на которых обсуждены современные технологии повышения конкурентоспособности, влияние местных брендов на инвестиционную привлекательность региона, а также развитие индустрии гостеприимства.
Представитель БУТБ провел ряд B2B-переговоров с иностранными компаниями, заинтересованными в сотрудничестве с биржей.
Мероприятие организовано Гомельским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке Гомельского областного исполнительного комитета. Главная цель форума – содействие в установлении деловых связей между предприятиями Гомельской области и зарубежными компаниями и создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов с привлечением иностранного капитала.
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