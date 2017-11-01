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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ВЕНЕСУЭЛА ОБСУДИЛИ ЗАВЕРШЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ ЕЕ УТВЕРЖДЕНИЯ
13:25 01.11.2017
По инициативе посольства Беларуси в Венесуэле 31 октября состоялась встреча посла Беларуси в Венесуэле Олега Паферова с вице-президентом Венесуэлы по вопросам планирования, сопредседателем венесуэльской части Белорусско-венесуэльской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Рикардо Менендесом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве иностранных дел, в ходе беседы обсуждены актуальные вопросы развития отношений между двумя странами. Особый акцент был сделан на завершении подготовки Дорожной карты двустороннего сотрудничества для ее утверждения на предстоящем заседании белорусско-венесуэльской совместной комиссии в конце ноября 2017 года.
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